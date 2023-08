Vremenska ujma: Situacija po včerajšnji katastrofi se počasi umirja (foto in video)

Situacija v Celju se umirja

Stanje na območju Celja je to jutro umirjeno. Savinja je navkljub nočnemu deževju upadla za približno tri metre, nekoliko manj pa njen pritok Ložnica.

Včeraj so z najbolj ogroženih območij v južnem delu mesta evakuirali okoli 4000 prebivalcev, ki pa se bodo danes verjetno že lahko vrnili na domove, to pa že lahko storijo stanovalci Malgajeve, Kajuhove in starega mestnega jedra. Evakuirance so začasno nastanili v Celjskem mladinskem centru, dvorani Zlatorog in Alminem domu na Svetini, težko pokretne so sprejeli v Domu Svetega Jožefa.

Večina mostov čez Savinjo ni več ogroženih, ekipe na terenu še preverjajo stanje, pričakovati je, da bodo v kratkem tudi prevozni. Do nadaljnega ostaja zaprt Splavarski most, še naprej velja ukrep prepovedi zadrževanja v bližini mostov in naraslih vodotokov. Ceste v Celju in bližnji okolici so normalno prevozne, še vedno pa je prekinjena prometna povezava z Laškim, nekaj težav je še na nekaterih lokalnih cestah v Spodnji Savinjski dolini, prekinjen je promet na Štajerski avtocesti med Žalcem in Vranskim.

V Laškem takšnih poplav ne pomnijo, skupaj so evakuirali okoli 20 ljudi, cesta v Laško in iz njega še zaprta, voda počasi upada

V Laškem takšnih poplav ne pomnijo. Visoke vode z izjemno močnim pretokom so včeraj poplavile mesto in ga odrezale od sveta. Pripadniki civilne zaščite so skupaj evakuirali okoli 20 oseb in jih namestili v okoliške hotele. Voda je sicer po zadnjih informacijah začela upadati in v Laškem upajo, da je najhujše mimo. Cesta v Laško in iz njega še ostaja zaprta. Voda iz javnega vodovoda je v Laškem neoporečna in varna za uporabo, so nam potrdili zjutraj.

Poveljnik civilne zaščite Bojan Špiler je zjutraj za Radio Rogla povedal, da bodo prave posledice ujme vidne, ko bo voda odtekla. Bojan Špiler, ki takšnih poplav v Laškem ne pomni, pričakuje ogromno škodo.



Na Konjiškem je bila noč relativno mirna

Na Konjiškem je bila noč mirna. Predsednik Gasilske zveze Slovenske Konjice Tomaž Pahole je povedal, da je voda povsod usahnila in da so danes vse ceste znova prevozne. Kot kaže zdaj, večjih težav v nadaljevanju dneva ne pričakujejo. Deževalo sicer še bo, vendar bi naj bilo padavin malo.

Pozno zvečer so z delom končali gasilci na Zreškem. Ti so čez dan posredovali predvsem tam, kjer je voda zalivala objekte- vodo si izčrpali in postavljali protipoplavne vreče. Čistili so tudi obrežje v Radani vasi zaradi boljšega pretoka vode. Sprožilo se je več plazov, tudi v Koroški vasi na Pohorju, kjer plaz ogroža cesto.

Neurje ni prizaneslo niti prebivalcem vitanjske občine. Operativna enota tamkajšnjih gasilcev je predvsem pomagala pri prekrivanju plazov, ki so se sprožili na več lokacijah. Zaradi podrtega drevja je bila sinoči zaprta cesta Vitanje Spodnji Dolič.



Na Bistriškem je bila minula noč na srečo dokaj mirna

Na Bistriškem je bila minula noč na srečo dokaj mirna. So pa napovedi za dopoldne malo slabše. Kot smo izvedeli v štabu Civilne zaščite na območju občine Slovenska Bistrica včeraj in minulo noč zaradi hudih neurij ni bilo niti ene intervencije. So pa izvedli kar nekaj preventivnih ukrepov: zaprli so eno cesto proti naselju Tirgot, namestili več protipoplavnih zaščit. Napolnili so tudi preko 1200 protipoplavnih vreč in jih polovico razdelili vsem gasilskim društvom, kjer so jih nato delili krajanom. Gasilci so še v pripravljenosti, spremljajo razmere.

V Poljčanah pa so imeli gasilci dve intervenciji – ponoči so črpali vodo iz kletnih prostorov, zjutraj so reševali eno vozilo, ki je zašlo na poplavljeno cesto. Zaradi narasle Dravinje je zaprtih nekaj cest. Poveljnica štaba civilne zaščite Občine Poljčane Laura Slatenšek: “Reka Dravinja je precej presegla mejo bregov in se je razlila. Tri ceste imamo zaprte, to so Lušečka vas – Ljubična, Zg. in Sp. Poljčane in most do Krasne. Drugih posebnosti ni. Po spremljanju pretokov v postajah Loče in Makole je ponoči bil padec vode. Do sinoči do 20. ure je naraščalo in se bližalo meji, ki jo poznamo kot najvišjo. Trenutno pa voda pada in je že padla in je približno na meji, pri kateri se pri nas gasilci začnejo pripravljat. Gasilci so še vedno v pripravljenosti, a upamo, da se bo stanje umirilo, da ne bo naraščanja. Nismo več v rdeči fazi.”

Makole naj bi bile odrezane od sveta, vse ceste naj bi bile poplavljene.



Na kratko od drugod

Sporočilo občana občine Podčetrtek: “Pri nas na srečo še vse ok, tudi Mestinjščica, ki se prva razliva po poljih in njivah, je še v svojih mejah. Upajmo, da tako ostane.”

Na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja so se tudi ponoči pojavljali močnejši nalivi, zato se hudourniške poplave večjega obsega na teh območjih še vedno stopnjujejo. Naraščajo reke v južni Sloveniji in se ponekod razlivajo. Številne ceste ostajajo zaprte.

Mestna občina Velenje: prekuhavanje vode je še vedno potrebno na področju vodovoda Bele vode. V ostalih vodovodnih sistemih za oskrbo Šaleške doline (Grmov vrh, R! Velenje in Mazej) je voda pitna.”

Prevoznost cest

Številne ceste na Severnoprimorskem, Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem in v osrednji Sloveniji ostajajo zaprte. Štajerska avtocesta je po podatkih prometnoinformacijskega centra zaprta med Žalcem in Vranskim proti Ljubljani ter med Blagovico in Šempetrom proti Mariboru. Zaprti so tudi uvozi Blagovica, Trojane in Vransko proti Mariboru.

Pot med Ljubljano in Mariborom je v obe smeri možna samo prek dolenjske avtoceste ter po cesti Krško-Bizeljsko-Mestinje-Šentjur-Dramlje, Krško-Bizeljsko-Mestinje-Podplat-Poljčane-Slovenska Bistrica ali prek Zagreba, Gruškovja in Ptuja.

Foto in video iz Celja:



Fotografije iz Laškega:

Fotografije iz Vitanja:

