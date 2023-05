Sistem KolesCE že s 15 tisoč registriranimi uporabniki

Sistem javne izposoje koles KolesCE je v Mestni občini Celje (MOC) dosegel nov mejnik, sedaj šteje že 15 tisoč registriranih uporabnikov. To je razvidno iz statističnega poročila, ki ga je za prejšnji mesec posredovala družba Nomago, ki je koncesionar sistema.

Z lepšim in toplejšim vremenom se povečuje število najemov v primerjavi s prejšnjim obdobjem. »V mesecu aprilu smo v MOC zabeležili 5.071 najemov, kar pomeni v povprečju 169 najemov na dan, s 336 najemi (21. 4. 2023) pa je bil dosežen aprilski rekord števila dnevnih najemov,« so pojasnili na celjski občini.

V Celju je 39 postaj

Najvišja frekvenca najemov koles je bila aprila v jutranjih in popoldanskih konicah, kar predstavlja nadaljevanje trenda iz prejšnjega obdobja. To pomeni, da so tako električna kot navadna kolesa sistema KolesCE pomembna, okolju prijazna alternativa drugim oblikam transporta v celjski občini. Uporabniki sistema KolesCE še naprej dajejo prednost električnim kolesom, saj je najem teh koles beležil kar 73-odstotni delež.

Ob koncih tedna najvišja frekvenca najemov še vedno ostaja v popoldanskih urah. Pristojni pa opažajo tudi porast uporabe koles v večernih in nočnih urah.

V aprilu je bilo zabeleženih 231 registracij uporabnikov, v prvem četrtletju tega leta že 646, skupno od vzpostavitve sistema leta 2018 do konca aprila letos pa že 15.126 registracij.

V MOC je 39 postaj sistema KolesCE, največ prometa so prejšnji mesec beležile postaje Bolnica Celje, Krekov trg, Pod lipami, Na zelenici – Tuš in Citycenter.