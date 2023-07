Silovita neurja spet v Celju, Vojniku, Šentjurju, …

Skoraj ni mine dan, ko ne bi poročali o neurjih. Današnje je spet prizadelo pretežko Celje z okolico, Vojnik, Novo Cerkev, Šentjur, … Nevihto so spremljali tudi močni nalivi.

Mnoge ceste so neprevozne, številni na Celjskem so ostali tudi brez elektrike.

1 od 17

Objavljamo prve fotografije bralcev našega spletnega portala.

V naslednjih urah lahko predvsem na severovzhodu Slovenije še nastane kakšna močnejša nevihta, a dogajanje ne bo tako burno in obsežno kot včeraj. V višinah je namreč precej manj vetra, zato bodo nevihte zajele le manjša območja in prepotovale krajše razdalje kot ob včerajšnjem silovitem neurju.

Več informacij bo znanih jutri.