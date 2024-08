Siddharta navdušila v Žički kartuziji

Večer presežkov. Tako ga opisujejo člani zasedbe Siddharta, organizatorji in številni obiskovalci sobotnega Poletnega glasbenega večera v Žički kartuziji.

Približno 2.200 obiskovalcev se je minulo soboto udeležilo koncerta priljubljene rock skupine Siddhartav Žički kartuziji.

Zaigrali so največje uspešnice svoje glasbene kariere in nekatere pesmi z zadnje plošče. Obiskovalci so glasno peli z njimi, nekateri tudi zaplesali, predvsem pa uživali v dobri energiji, ki je sevala z odra.

Člani zasedbe so povedali, da je prizorišče v Žički kartuziji med najlepšimi in da je bil koncert zares magičen. Zadovoljni so tudi organizatorji Poletnih glasbenih večerov.

(NK; Foto: Domen Hohler, TD Rogla-Pohorje)