Sezona študentskih del pred vrati

Zaslužek in delovne izkušnje. Študentsko delo je edinstvena priložnost, da mladi spoznajo različne poklice, delajo, kar jih veseli, odkrijejo, v čem so dobri, in so ob tem še plačani.

7,21 evra na uro bruto. Toliko znaša minimalna urna postavka, najbolje plačana dela pa presegajo tudi 15 evrov na uro.

Številne priložnosti

Za študentsko delo je vrhunec opravljanja dela v poletnih mesecih oz. od junija do konca septembra. Na e-Študentskem servisu imajo trenutno objavljenih okrog 4.200 oglasov za študentska dela, od tega za območje savinjske regije 317 del. Delodajalci že povprašujejo po dodatni pomoči v času poletnih dopustov, povečuje se število sezonskih prostih del, še zlasti v turizmu. Iskani so vaditelji, animatorji, izvajalci prostočasnih in športnih aktivnosti, počitniškega varstva in kot pomoč za različna dela na dogodkih. Prav tako so na voljo dela v prodaji in pri delu s strankami, strokovna dela z različnih področij (računalništvo in programiranje, elektrotehnična dela, projektiranje, prevajanje, digitalni marketing), dela v gostinstvu in turizmu, fizična dela (npr. vrtnarska dela, pakiranje, deklariranje).

Kakšna dela iščejo mladi?

Mladi iščejo tista dela, ki so najbolje plačana, ter dela, ki se opravljajo pri uglednih delodajalcih. Predvsem pa povprašujejo po strokovnih delih v smeri šolanja, ki jim prinašajo relevantne izkušnje, kjer razvijajo kompetence in ki vodijo do morebitne redne zaposlitve. Ta trend je še posebej opazen pri starejših dijakih in študentih v zadnjih letih šolanja. Po besedah e-Študentskega servisa je najtežje zapolniti mesta v gostinstvu in turizmu ter prodaji, ker zanimanje za tovrstna dela med mladimi upada. Prav tako delodajalci težje najdejo kandidate za najnižje plačana dela – za delo po minimalni urni postavki se mladi ne odločajo radi (takšnih del je okrog 14 odstotkov). Urne postavke za študentsko delo so sicer zelo različne in se gibljejo od minimalnih zakonsko določenih vrednosti do precej višjih zneskov, odvisno od zahtevnosti dela in potrebnega znanja.

Na e-Študentskem servisu so še izpostavili, da je primanjkljaj delavcev v Sloveniji postal vsesplošen problem, kar vodi do prekomernega nadurnega dela in izgorelosti redno zaposlenih ter zmanjševanja naročil podjetij. Pomoč mladih študentov je zato več kot dobrodošla. Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan.