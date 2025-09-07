Septembra sejemo zimsko solato

Septembra poskrbimo, da naše zelenjavne gredice niso prazne. Redno obiramo plodove bučk, fižola, kumar in paradižnika, da spodbudimo rast novih plodov. Da nam doma pridelane zelenjave ne bo zmanjkalo vse do konca leta, sejemo zimsko solato, špinačo, redkvice in motovilec.

Na začetku septembra v vrstice posejemo prezimne sorte solate, setev pa ponovimo v dveh ali celo v treh terminih, saj si bomo tako zagotovili zdrave solatne glave ne glede na muhasto septembrsko vreme. Pripravimo si čebulček za zgodnjo spomladansko čebulo, ne pozabimo na česen. Sadili ju bomo šele na začetku oktobra. Septembra lahko poleg zimskega česna posadimo še rabarbaro in spomladansko zelje, da bo zemlja bolj rahla, pa lahko na prazne grede posejemo enoletno deteljo ali gorčico.