Šentjursko: zbirajo pomoč za upokojenko iz Razborja, ki ji je pred dnevi gorela hiša

Pri Društvu prijateljev mladine Šentjur zbirajo pomoč za starejšo občanko Olgo Rihtar iz Razborja, ki ji je pred dnevi gorela hiša.

Ogenj je v celoti uničil ostrešje hiše in nekaj drugih prostorov, škoda je velika in se v tem mokrem vremenu še povečuje.

Gospa Olga, upokojenka z nizko pokojnino in brez prihrankov, ki jo poleg vsega pesti še bolezen, je dobesedno ostala brez strehe nad glavo. Ker hiša ni bila (več) zavarovana, se je znašla v veliki stiski, finančni in duševni.

Zbirajo denar in les

Da bi ji pomagali pri obnovi doma, so pri Društvu prijateljev mladine Šentjur včeraj odprli poseben račun, kjer za gospo Olgo že zbirajo denar.

Kdor zmore, lahko po svoji moči prispeva na TRR:

OBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE ŠENTJUR – OZPM ŠENTJUR

DŠ. 801 99 500

TRR SI56 0400 1004 8576 037

SKLIC 00 10 – 2023

NAMEN – POMOČ OLGI RIHTAR

Lahko pa darujete tudi les za novo ostrešje: potrebujejo zlasti rezani les, deske, latnike in opaž. Morebitni donatorji lesa lahko pokličejo Martina Lubeja na telefonsko številko 041 551 629. (N. K.)