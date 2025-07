ŠENTJUR Zbirajo predloge za občinske nagrajence

Občina Šentjur je objavila javni poziv za zbiranje predlogov za izbor letošnjih občinskih nagrajencev.

Šentjurčani vsako leto podelijo Ipavčevo plaketo za življenjsko delo, pisna priznanja in priznanja s knjižno nagrado za šolarje.

Razpis zajema tudi predloge za častnega občana, doslej so izbrali le dva in sicer Mihaela Bučarja (na sliki) in dr. Janeza Šmida.

Občani lahko predloge z utemeljitvami oddajo na naslov občine do sredine avgusta. Prejemnike bodo slovesno razglasili septembra ob občinskem prazniku.

