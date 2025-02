ŠENTJUR Žaler in Ogrizkova naj športnika 2024

Motokrosist Žan Žaler (na naslovni sliki) in atletinja Urška Ogrizek (na sliki) sta postala najboljša šentjurska športnika v lanskem letu.

Na torkovi večerni slovesnosti v Ipavčevem kulturnem centru so za najboljšo ekipo razglasili malo skupino Jazz Plesnega društva TBA, za športnika invalida pa Henrika Planka in Davida Škorjanca.

Nagradili so še deset obetavnih športnikov in klubov (skupin), za najodmevnejši projekt športnega društva pa so izbrali alpinistično odpravo Zanskar v južni del Himalaje Plezalnega kluba Rifnik.

PŠ