ŠENTJUR ŽALEC Mobilni cenilni enoti za avtomobilsko škodo po toči

Zavarovalnica Triglav bo s ponedeljkom vzpostavila mobilni cenilni enoti v Šentjurju in Petrovčah pri Celju, ki bosta na voljo za ocenjevanje avtomobilske škode po nedavnem neurju s točo.

Zavarovalnica ga obravnava kot največji škodni dogodek v tem letu, poleg vozil je poškodovanih veliko objektov in kmetijskih pridelkov. Med njimi na Celjskem prevladujejo hmelj, vinogradi in koruza.

Za obisk cenilne enote je potrebna predhodna prijava, oškodovanci pa lahko škodo prijavijo tudi po običajni poti, najbolje preko spletnega obrazca zavarovalnice.

PŠ