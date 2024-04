ŠENTJUR Začenja se Šentjurjevo 2024

S slovesno akademijo ob prazniku Mestne skupnosti Šentjur, ki jo bodo popestrili stand up komika Perica in Robi ter člani domače vokalne zasedbe 7’deci, se danes začenjajo prireditve letošnjega Šentjurjevega.

Do 5. maja, ko se bo program iztekel s tradicionalno Etno Botričnico, se bo v Šentjurju in okolici zvrstila vrsta kulturnih, narodopisnih, družabnih in zabavnih prireditev.

Med njimi izpostavimo zdaj že uveljavljeno razstavo starodobnikov (27.april), revijo narodno zabavnih ansamblov (21.april), Šentjurjev sejem in rokovski festival Šentrock (20.april).

PŠ