ŠENTJUR Začel se je Teden zdravega mesta

S krvodajalsko akcijo v Šentvidu pri Planini in strokovnim predavanjem o demenci v občinski predavalnici se je v Šentjurju včeraj začel program Tedna zdravega mesta (TZM).

Danes se TZM nadaljuje z odprto vadbo v prostorih Regionalne razvojne agencije ter predavanjem o prehranjevanju bolnikov s celiakijo v prostorih šentjurske občine.

Med drugim bodo v torek razglasili naj prostovoljca občine, do prihodnjega četrtka pa se bo na številnih lokacijah zvrstila kopica brezplačnih preventivnih, zdravstvenih in izobraževalnih aktivnosti z namenom izboljšanja zdravja in dobrega počutja.

PŠ