ŠENTJUR Za kozolec in gasilski dom dobra dva milijona evrov

Na šentjurski občini so predstavili vsebino dveh novih naložb, ki bosta skupaj veljali čez dva milijona evrov.

Na lokaciji nekdanjega župnijskega gospodarskega poslopja na Zgornjem trgu bo zrasel nov objekt, namenjen turističnim vsebinam in bo nekakšna vstopna točka za turiste. Za kozolec, kakor ga imenujejo in bo stal približno 840 tisoč evrov, so uspeli pridobiti 350 tisočakov državnega denarja

Na Planini načrtujejo nov gasilski dom, saj se tamkajšnji gasilci že nekaj časa ubadajo s prostorsko stisko.

PŠ