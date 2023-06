ŠENTJUR Z julijem dražja oskrba na domu

Tudi v Šentjurju bodo povišati cene pomoči družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših Šentjur.

Te bodo že z julijem višje – urni postavki ob delovnikih ter nedeljah in praznikih se bosta še naprej minimalno razlikovali in bosta znašali približno 22 evrov in pol.

Večino zneska subvencionira občina, uporabniki bodo za uro pomoči odšteli od 6,5 do 8,5 evrov. Cene so Šentjurčani nazadnje uskladili v začetku leta 2020.

Razlog za tokratno uskladitev je rast plač in materialnih stroškov, kar občino na mesec velja približno 18.500 evrov. Uporabnikov je po podatkih s konca maja približno 78, za katere skrbi osem oskrbovalk, štirje koristniki so oproščeni plačila, v vrsti pa jih čaka še 50.

