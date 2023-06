ŠENTJUR V lov za občinskimi nagrajenci

Medtem, ko so v večini občin že izbrali in razglasili prejemnike letošnjih občinskih priznanj, bodo v Šentjurju to storili v drugi polovici septembra ob občinskem prazniku.

Dobitnike priznanj (Ipavčeva plaketa, pisna priznanja občine) in morebitnega častnega občana bodo izbrali na osnovi predlogov, ki jih bodo do sredine avgusta zbrali z javnim natečajem.

Zadnji naziv častnega občana so pred devetimi leti podelili železničarskemu strokovnjaku in zanesenjaku Mihaelu Bučarju, leta 2005 pa je to postal dr. Janez Šmid.

PŠ