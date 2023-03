S celjske policijske uprave so sporočili, da je v petkovi delovni nesreči v Krajnčici pri Resevni umrl 50-letnik.

Do nesreče je prišlo pri delu v gozdu. Nanj je zdrselo deblo in ga stisnilo. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče.

Z njim sta bila še dva, ki pa nista bila poškodovana.

PŠ