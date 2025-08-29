ŠENTJUR Učenci s Kalobja v novo šolsko poslopje

19 kalobskih osnovnošolcev, med njimi devet prvošolcev, bo na začetku šolskega leta pričakalo novo šolsko poslopje. Starega so zavoljo dotrajanosti in vprašljive statike morali podreti, vrednost novega pa cenijo na 3,2 milijona evrov.

»Šola in vrtec sta bila nujna, gre tudi za enakomerno doktrino po občini, kjer morajo v 13 krajevnih skupnostih razmišljati o desetih šolskih objektih, od tega šest podružničnih, in enajstih vrtčevskih oddelkih. Tu gre iskati razloge, da na Kalobju vsaj za zdaj še ne bo telovadnice, saj gre za prioritete. V ospredju sta trenutno kuhinja na OŠ Franjo Malgaj in vrtec v Dramljah, glede na število učencev pa se postavlja tudi vprašanje racionalnosti«, pove šentjurski župan Marko Diaci.

Podružnica Kalobje sodi pod okrilje OŠ Hruševec, kjer so nedavno opravili energetsko sanacijo in zgradili prizidek k telovadnici. (PŠ, foto: P.O.)