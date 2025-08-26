ŠENTJUR Tudi letos v ETM

Občina Šentjur se tudi letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki meri na okoljsko bolj sprejemljive in trajnostne oblike tranzita.

Pod sloganom »Mobilnost za vse« bodo med 16. in 22. septembrom v številne dejavnosti vključili vse generacije, od vrtčevskih in šolskih otrok do upokojencev.

Pri organizaciji posameznih prireditev bodo sodelovali predstavniki šentjurskih gasilcev in policije, centra za krepitev zdravja, zdravstvenega doma, Razvojne agencije Kozjansko ter ljudske univerze in knjižnice.

PŠ