ŠENTJUR Tričetrt milijona evrov za obnovo igrišča

V Šentjurju so popoldne slovesno predali namenu delno preurejen športni park Franja Malgaja.

Prva faza je zajemala postavitev sodobnega nogometnega igrišča z umetno travo in pripadajočo infrastrukturo.

Z naložbo, vredno slabih 760 tisoč evrov (250 tisočakov je primaknilo gospodarsko ministrstvo, 30 tisočakov pa krovna nogometna zveza), bodo predvsem izboljšali pogoje za delo mlajših nogometnih selekcij, uredili pa so tudi dostope do površin in 22 dodatnih parkirišč.

Prva faza je med ostalim sicer zajemala še preureditev cestnega priključka, izvedbo opornega zidu, postavitev ograje in razsvetljave.

PŠ, foto FB NK Šentjur