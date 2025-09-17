ŠENTJUR Temeljita obnova Ipavčeve hiše

V letih 2026 in 2027 bo Ipavčeva hiša na Zgornjem trgu v Šentjurju deležna obsežne prenove. Pogodbo, ki Šentjurčanom zagotavlja dobrih 788 tisočakov sofinancerskih sredstev, sta danes podpisala šentjurski župan Marko Diaci in kulturna ministrica dr. Asta Vrečko.

Poslopje je bilo zgrajeno leta 1780, razen vzdrževalnih del pa večjih posegov ni bilo deležno.

Načrtovani poseg med ostalim predvideva sanacijo dveh zunanjih zidov s temelji, popravilo in obnovo stavbnega pohištva in zamenjavo strehe.

Popolniti nameravajo tudi obstoječe muzejske zbirke.

PŠ