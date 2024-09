Gospodarsko ministrstvo je začelo z ocenjevanjem neposredne gospodarske škode po

neurju z vetrom, ki je konec julija vključno s plazovi prizadelo 22 občin, med njimi tudi Šentjur in Štore.

Ministrstvo poziva oškodovane gospodarske družbe, podjetnike, samostojne podjetnike, zavode in zadruge, da jim do sedmega oktobra prijavijo obseg oškodovanja, ki vključuje škodo na strojih in opremi, uničenje zalog in izpad prihodka.

