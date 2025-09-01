ŠENTJUR Stepišnikova potujoča razstava

V šentjurski knjižnici danes opirajo potujočo razstavo, ki je nastala ob 190-letnici rojstva Lovra Stepišnika, prvega slovenskega potujočega knjižničarja in narodnega buditelja.

Razstavo, ki bo na ogled do konca meseca, sta zasnovali Osrednja knjižnica Celje, Valvasorjeva knjižnica Krško in Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije pa je lansko leto razglasila za Stepišnikovo leto.

Stepišnik je bil po rodu iz okolice Slovenske Bistrice, med drugim je slovenskimi knjigami hodil po podeželju in kmete nagovarjal k branju in učenju. S podporo Josipa Vošnjaka je zasnoval prvo potujočo knjižnico Slovenska bukvarnica in Bralno društvo pod Pohorjem.

PŠ