ŠENTJUR Srečanje kmetov na Slomu v duhu solidarnosti in ohranjanja identitete

“Kdor obdeluje zemljo, od tega je dežela” , je na nedavnem Vseslovenskem srečanju kmetov na Slomu pri Ponikvi poudaril predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Roman Žveglič. Pri tem je izpostavil pomen kmeta pri ohranjanju slovenstva in narodne identitete. Slovenski kmetje so bili zaradi vremenskih neprilik, po njihovem pa tudi zavoljo nespametne kmetijske politike, v zadnjih letih znova močno prizadeti. Ob tem je ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore dejal, da se je s sreči znova izkazala velika solidarnost med ljudmi. Ne bi pa bilo prav, če bi se država začela nanjo zanašati oziroma bi ta postala edina pomoč, ki jo dobijo oškodovani.

Srečanje na Slomu je bilo enaindvajseto po vrsti, pripravili so ga KGZS, župnija Ponikva in Občina Šentjur.

(na sliki: nagovor vinske kraljice 2024 Sanje Ferjančič)

PŠ