Na Osnovni šoli v Dramljah so odkrili spominsko ploščo bratoma Jakopin.

Pobuda zanjo je pred leti prišla prav s te šole, kjer so tudi zbrali podatke o življenju in delu Jakopa Jakopina Japca in dr. Franca Jakopina.

Prvi je bil izumitelj kmetijskih strojev in agronom, drugi pa profesor in jezikoslovec.

Spominsko ploščo je z ravnateljico drameljske šole Mirjano Aužner odkril Primož Jakopin, sin Franca Jakopina .Ob tej priložnosti so predstavili še knjigo Spomini naših ljudi.

PŠ