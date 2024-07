ŠENTJUR Spodbuden uvod v oblikovanje nove prometne strategije

V Šentjurju pozitivno ocenjujejo prvi izvedeni javni razpravi v sklopu priprave občinske celostne prometne strategije. Izvedli so ju v prostorih Občine Šentjur in Podružnične osnovne šole na Blagovni.

Dogovorili so skupno vizijo, po kateri bodo še naprej izvajali korake za uravnoteženo načrtovanje prometnega režima vključno s spreminjanjem potovalnih navad in prometnih tokov (cilj je predvsem razbremeniti mestno središče), nadaljevali bodo aktivnosti za povečanje površin za kolesarje in pešce (vštevši povečevanje javnega potniškega prometa) ter spodbujali izobraževanje o pravilni uporabi prometnih površin in poskušali doseči več strpnosti med udeleženci v prometu. Občina naj bi tako zagotavljala kakovostno bivanjsko okolje, bila bi privlačna destinacija za obiskovalce, kakor tudi spodbudno okolje za gospodarske dejavnosti.

Občani lahko pobude in predloge še vedno naslovijo na občino ali se kako drugače vključijo v oblikovanje strategije.

Naslednjo javno obravnavo Šentjurčani načrtujejo v septembru.

PŠ