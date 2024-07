ŠENTJUR, SPLIT: Trgovsko družbo Kea kupil hrvaški Studenac

Naslednji slovenski trgovec, ki se bo bržčas znašel v hrvaških rokah, je šentjurska Kea. Kupila jo je hrvaška trgovska veriga Studenac (ta je v lasti Enterprise Investors, ki deluje v Vzhodni in Srednji Evropi), z njo pa 31 trgovin v Celju, Mariboru, Prekmurju in na Primorskem.

Prodaja bo formalno zaključena, ko bo dovoljenje izdala še Agencija za varstvo konkurence. Kakšne so okoliščine posla, nam ni uspelo izvedeti, saj direktor Kee in njen triodstotni solastnik Boštjan Kukovičič na naša vprašanja o razlogih za prodajo in višini kupnine ni želel govoriti, saj da je takšen dogovor z investitorjem.

Dovoljenje agencije pričakuje v približno treh mesecih.

Studenac je ena od najhitreje rastočih trgovskih verig, ustanovljena je bila v Splitu in Omišu leta 1991 in trenutno zaposluje 6000 delavcev, upravlja pa 1300 trgovin.

Več preberite v Celjanu.

PŠ