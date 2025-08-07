ŠENTJUR Šola na Kalobju nared, telovadnica pod vprašajem

Skladno z načrti bodo učenci Podružnične osnovne šole na Kalobju šolsko leto začeli v novih prostorih. V novogradnji bo delovala tudi vrtčevska enota – zgradili so tri učilnice za pet razredov in dva vrtčevska oddelka. Stari objekt je bil statično vprašljiv in neprimeren za pouk, naložbena vrednost nove kalobske podružnične šole je znašala 3,2 milijona evrov (slabo polovico je primaknila država).

Odprto pa ostaja vprašanje telovadnice, ki je tako zahteven finančni projekt, da ga občina sama ne bo zmogla, saj bo potrebno najti dobra dva milijona evrov.

POŠ Kalobje naj bi v prihodnjem šolskem letu obiskovalo okoli dvajset učencev, v celotni šentjurski občini pa je blizu 1900 osnovnošolcev.

