ŠENTJUR Shod starih lepotcev

Več kot 150 starodobnih vozil je včeraj zasedlo parkirišče podjetja Spanles v šentjurski poslovni coni Jug-3 (zaradi obnove železniškega postajališča so bili primorali zamenjati prireditveni prostor), 15. Mednarodno srečanje starodobnikov, kakor se prireditev uradno imenuje, pa si je ogledalo okoli 3000 obiskovalcev.

Organizator, domači Klub starodobnikov Večno mladi, je znova poskrbel za tradicionalno povorko old timerjev, ki so se zapeljali po Kozjanskem do Kozjega in Podčetrtka in se vrnili skozi Loko pri Žusmu.

Prirediteljem je izjemno šlo na roko tudi vreme, tolikšno zanimanje za ogled s tarodobnikov pa pripisujejo tudi dejstvu, da so si ljudje po kovidnem obdobju močno zaželeli tovrstnih dogodkov.

