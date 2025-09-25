ŠENTJUR Prva častna občanka

Šentjur je dobil prvo častno občanko Albino Karmuzel (na sliki), skupno pa se je seznam nosilcev tega najvišjega občinskega priznanja podaljšal na tri imena (pred tem sta ga prejela Mihael Bučar in Janez Šmid).

Karmuzlova so za častno občanko razglasili na sinočnji slavnostni seji občinskega sveta v Ipavčevem kulturnem centru, naziv pa si je prislužila za sočutno in vztrajno delovanje na humanitarnem področju in za sodelovanje v mnogih projektih, s katerimi je opazno pripomogla h kakovosti življenja družin in posameznikov.

Je tudi predsednica občinske zveze prijateljev mladine, leta 2021 pa je že prejela Ipavčevo plaketo. To so letos podelili Moškemu pevskemu zboru Skladateljev Ipavcev ob 80-letnici delovanja, kar je najdaljši staž v Šentjurju, zbor pa si ga je prislužil predvsem za prispevek k ohranjanju glasbene zapuščine.

Pisna priznanja so podelili Martinu Čatru in Aniti Koleša, pisno priznanje s knjižno nagrado pa je dobilo osem šentjurskih učencev.

PŠ