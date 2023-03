ŠENTJUR Proti reorganizaciji upravnih enot

Tudi v Šentjurju odločno nasprotujejo reorganizaciji upravnih enot, ki naj bi med drugim prinesla ukinitev nekaterih, saj naj bi država ohranila samo dvanajst največjih upravnih enot, kar je nedopustno.

Na včerajšnji seji sekcije občin s sedežem upravnih enot je šentjurski župan Marko Diaci izpostavil, da bi z napovedanimi spremembami v lokalnih okoljih zmanjšali dostopnost do storitev države. To bi se zlasti poznalo pri geografsko raznolikih občinah, kot je tudi šentjurska, zato bi bilo ob zavedanju nujnosti višje stopnje digitalizacije po njegovem potrebno dostopnost do upravnih storitev povečati, postopke pa poenostaviti.

»Zaposleni v upravnih enotah in občinah smo namreč vmesni izvedbeni člen v kopici zakonodaje in posrednik med birokratskimi postopki ter končnimi uporabniki. Zato pričakujemo, da bomo v nadaljnjih pogovorih ključni sogovornik vlade. Praktični vidik in izkušnje občin v tem primeru ne smejo biti spregledane«, opozarja Diaci in doda, da so se občine že soočale z nezadovoljstvom ljudi ob ukinitvah bančnih in poštnih uradov ali krčenju delovanja določenih državnih organov, nadaljevanje centralizacije pa ni sprejemljivo.

PŠ