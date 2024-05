ŠENTJUR Pripravili bodo drugo celostno prometno strategijo

Šentjurska občina je začela pripravljati svojo drugo občinsko celostno prometno strategijo, ki nadaljuje aktivnosti na področju prometnega načrtovanja, tudi tokrat pa želijo v pripravo vključiti čim večje število prebivalcev.

V ospredju bodo lokalne potrebe in izboljšanje prometni razmer s trajnostnimi, varnimi in učinkovitimi rešitvami.

Prvo strategijo so izdelali leta 2017, ki je med drugim zajela ureditev kolesarskih povezav in površin za pešce, vzpostavitev sistema izposoje KolesCE, izgradnjo parkirišč park&ride za zdravstvenim domom in pri železniški postaji in parkirišč za avtodome, uredili so tudi kolesarsko povezavo med središčem mesta in Osnovno šolo Hruševec.

Nova strategija se bo osredotočila na finančne izzive nove finančne perspektive v naslednjih sedmih letih.

PŠ