ŠENTJUR Pri strelcih našli še konopljo

Šentjurski policisti so kazensko ovadili par osumljencev, ki so ju od konca lanskega leta iskali zaradi povzročitve splošne nevarnosti.

Osumljenca sta iz avtomobila streljala v okno stanovanjske hiše, v kateri je bilo več oseb, tudi otroka v starosti dveh in sedem let.

Policisti so ju izsledili tudi s pomočjo posnetkov nadzornih kamer, oba pa prihajata s šentjurskega območja.

Pri njiju so opravili hišni preiskavi. Pri prvem so zasegli dva kilograma posušenih vršičkov konoplje, dušilec, več nabojnikov za puško in pištolo, preko 130 nabojev ter večjo vsoto denarka in kovinski bokser. Pri drugem so našli prirejen prostor za gojenje konoplje in okoli 80 sadik te rastline s pripomočki za gojenje.

