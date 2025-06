Šentjurski policisti so identificirali trojico domnevnih vandalov, ki so pred dnevi razdejali novo nogometno infrastrukturo tamkajšnjega kluba.

Med drugim so preplezali ograjo in s skiroji vozili po umetni travi, izpulili so kotno zastavico in jo vrgli na gol.

Šlo naj bi za najstnike, prepoznali so jih preko video nadzora. Kazensko jih bodo ovadili.

Igrišče so dolgo obnavljali, njegovo odprtje so načrtovali v septembru.

