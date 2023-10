ŠENTJUR Predsednik KGZ grajal evropsko kmetijsko politiko

Slom in Ponikva sta včeraj gostila dvajseti shod slovenskih kmetov, kjer so znova izpostavili pomen pridelave slovenske hrane.

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Roman Žveglič je grajal evropsko kmetijsko politiko, ki je po njegovem zelo nenaklonjena živinoreji, obregnil se je tudi ob ekstremne okoljske omejitve pri uporabi sredstev za varstvo rastlin. Predloge Evropske komisije je označil za kratkovidne, nelogične, neživljenjske in škodljive za prihodnost Evrope, katere jedro so tudi kmetje.

»Povzročijo lahko, da bomo od presežkov hrane v Evropi prešli na pomanjkanje. Odprava lakote in standard kmetov je bil razlog za nastanek skupne evropske kmetijske politike«, pravi Žveglič, ki je še dejal, da so kmetovalci s svojo opremo med prvimi priskočili na pomoč ob nedavni ujmi, dasiravno so jim nekateri še spomladi očitali, kako velike traktorje imajo, toda z njimi so zdaj pomagali reševati.

PŠ