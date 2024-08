ŠENTJUR Posneli predstavitveni video za kolesarsko povezavo

V sodelovanju z Regionalno razvojna agencijo Savinjska in Razvojno agencijo Kozjansko so na trasi nove kolesarske povezave med Celjem, Štorami in Šentjurjem pred dnevi posneli predstavitveni video.

Traso bodo uradno odprli 15. septembra, v sveže nastalem videu pa so ustvarjalci prepletli tradicijo in sodobnost. Tako je povezava prikazana skozi oči treh zgodovinskih osebnosti Josipa Pelikana (igra ga Tone Kukovič), Alme M. Karlin (Aurelia Karina Zupanc) in Gustava Ipavca (Luka Žerjav), ki so pomembno vplivali na kulturno dediščino treh občin in tamkajšnjih krajev.

Za scenarij sta poskrbela Kvirina Martina Zupanc in Matic Javornik, ki je bil zadolžen tudi za snemanje in montažo.

V promocijskem spotu še nastopajo kolesarke Šentjur Power, kolesarji Celjska runda, Estela Emanuela Zupanc, Barbara Gradič Oset in družina Jazbec.

