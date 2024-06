ŠENTJUR POŠ Kalobje do poletja 2025, župan zadržan

Do julija prihodnje leto bosta Podružnična osnovna šola in vrtec v Kalobju dobila novo poslopje, medtem ko bo na telovadnico potrebno še počakati.

Pogodbo z izvajalcem ljubljansko Lesnino MG so podpisali včeraj, vredna pa je 3,2 milijona evrov. Poldrugi milijon je primaknila država.

Občina, šola, krajani in država so dolgo iskali najustreznejšo rešitev za objekt, ki so ga popotresni sunki s Hrvaške razdejali do te mere, da ga ni bilo več mogoče uporabljati, pri čemer so tehtali razmerje med številom šolarjev in vrtčevskih otrok ter potrebami in finančnimi zmožnostmi.

Šentjurski župan Marko Diaci je bil ob tem nekoliko zadržan, saj bodo druge naložbe v prihodnih dveh letih pod velikim vprašajem.

»Glede na spremenjene okoliščine se nismo odločili za gradnjo telovadnice, ki bo postavljena na lokaciji starega objekta. Ta zgodba bo aktualna nekoč, nekdaj v prihodnosti. Delež sofinanciranja države, ki smo si ga takrat zamislili, je bil med 80 in 85 odstotki, zdaj je padel pod 45 odstotkov, kar moram direktno povedati«, je bil nejevoljen šentjurski župan (na sliki ob podpisu pogodbe z Boštjanom Mencingerjem, direktorjem Lesnine MG).

PŠ