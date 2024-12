Na nedeljskem dobrodelnem koncertu za pomoč družini Skok (na sliki oče in mati) iz Zagaja pri Ponikvi, ki jim je oktobrski požar v celoti uničil hišo, so nastopajoči in organizatorji s prostovoljnimi prispevki zbrali skoraj 15.500 evrov.

Na koncertu v Osnovni šoli Blaža Kocena na Ponikvi so med drugim nastopili Alfi Nipič ter ansambla Banovšek in Murni. Organizator šentjurski SDM in PGD Ponikva bosta zbrana sredstva družini namenila za izgradnjo novega doma.

PŠ