ŠENTJUR Policisti izsledili mladoletnici na skiroju

Šentjurski policisti so s pomočjo objav v medijih in podatkov, ki so jih pridobili od občanov, izsledili mladoletnici, ki sta bili v začetku meseca udeleženi v prometni nesreči, ki se je pripetila v podvozu na Dobrotinškovi.

Tja sta se dekleti pripeljali na električnem skiroju in trčili v dva pešca, ki sta bila lažje telesno poškodovana. Ponesrečencema sta se opravičili, nato pa nadaljevali vožnjo, ne da bi poskušali nuditi pomoč.

Zoper voznico in sopotnico bodo podali obdolžilna predloga sodišče.

PŠ