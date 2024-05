ŠENTJUR Pol vodovodne naložbe bo krila EU

Do konca prihodnjega leta bodo v Šentjurju dokončali gradnjo približno enajstih kilometrov vodovoda na območju Prevorja (na sliki) in Planine vključno s tremi raztežilniki in vodohranom. S tem se bo celotno vodovodno omrežje podaljšalo na več kot 550 kilometrov.

Izvajalsko pogodbo je Občina Šentjur dopoldne sklenila s podjetjem Tomgrad iz Podčetrtka, neto naložbena vrednost pa znaša blizu dva milijona evrov. Polovico zneska je prispevala EU iz Načrta za okrevanje in odpornost, kar je najvišji možen znesek.

Z novostjo bodo izboljšali oskrbo s pitno vodo v tem delu občine (Planinska vas, Dobje pri Lesičnem, Planine, Planinski vrh) in hkrati zmanjšali vodne izgube na omrežju.

PŠ