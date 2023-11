ŠENTJUR Podelili le tri štipendije

Občina Šentjur je v okviru svoje štipendijske politike, ki predvideva subvencioniranje kadrovskih štipendij javnih zavodov, za razvoj podeželja pomembnih kadrov in za študij v tujini, po nedavno končanem razpisu ugodila le trem vlogam.

Zdravstvenemu domu Šentjur bodo s 120 evri subvencionirali štipendiji študentkama medicine, iz naslova razvoja podeželja pa so ugodili le eni kandidatki, ki ji bodo vsak mesec primaknili 180 evrov. Za študij v tujini ni prispela nobena vloga.

Subvencioniranje kadrovskih štipendij so letos obnovili po enajstih.

Skupno je bilo v enakih deležih na voljo 15 subvencij za štipendije.

Lani in predlani so podelili eno štipendijo za razvoj podeželja in tri subvencije študija v tujini, predlani dve.

PŠ