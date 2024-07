ŠENTJUR Planinski dom Resevna z novima najemnikoma

Z današnjim dnem je v Planinskem domu Resevna prišlo do zamenjave najemnikov, kar so napovedovali že v začetku leta.

Dolgoletno najemnico Iveto Perc sta zamenjala Patricija Piršič in Sašo Černic, ki naj bi večinoma nadaljevala politiko njune predhodnice.

Dom, ki je v lasti Planinskega društva Šentjur in velja za eno najbolj priljubljenih toč planincev in pohodnikov v tem delu regije, so pred kratkim temeljito obnovili, projekt pa je bil uvrščen tudi med dvajset najuspešnejših z evropskim denarjem (Resevna Top 20).

PŠ