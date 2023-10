ŠENTJUR Otroška slikanica Dace Bincl o zunajtelesni izkušnji

Na ploščadi Ipavčevega kulturnega centra v Šentjurju bo Daca Bincl popoldne predstavila svojo slikanico Dasi in njeno srce.

Na otrokom prijazen način avtorica v njej opisuje svojo izkušnjo iz otroštva, ko je zaradi okvare srca praktično že izgubila boj za življenje, a so jo zdravniki uspeli rešiti.

V slikanici, ki jo bodo z zanimanjem prebirali tudi odrasli, bralce seznanja tudi s težko izkušnjo najbližjih, predvsem pa je želela otrokom spregovoriti drugače o redkih boleznih.

»Sem vzgojiteljica v celjskem vrtcu Zarja in imam izkušnje pri delu z otroki. Oni ta svet doživljajo na drugačni ravni, kot mi odrasli. Zgodbo sem pred izidom preizkusila pri otrocih v starosti pet do šest let. Njihovi odzivi so iskreni in marsikaj jim je bolj jasno, kakor nam«, pravi avtorica, ki bo del

izkupička od prodaje namenila šentjurskemu društvu za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem-Julijan.

PŠ