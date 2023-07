ŠENTJUR Orkanski veter razkril okoli 40 objektov

Kot smo že poročali, se je težišče opustošenja po ujmi z Vojnika preneslo na območje Šentjurja, kjer so največ težav zabeležili v predelu Ponikve in delu Dramelj.

Danes je na pomoč pri odpravljanju posledic priskočilo 23 slovenskih vojakov, gasilci pa se nepretrgoma trudijo pomagati prizadetim občanom.

Ogromno škode je v gozdovih, na kmetijskih pridelkih in objektih. Kakšen je položaj, nam je takoj po ogledu razmer na terenu sporočil šentjurski župan Marko Diaci. »Pretekle dni je bilo najhuje v samem Šentjurju, Gorici pri Slivnici in Loki, včeraj pa na območju Krajevne skupnosti Ponikva in sicer v predelih Ostrožnega, Podgaja, Lutrja, Srževica, Dobovca in same Ponikve, kakor tudi v delu Dramelj in manjšem delu Dolge gore.«

Župan se je gasilcem zahvalil za požrtvovalnost. Na prizadetih območjih je orkanski veter razkril okoli 40 streh stanovanjskih in gospodarskih objektov.

PŠ, foto: PGD Ponikva