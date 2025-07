ŠENTJUR Oče rešil utapljajočega sina

Tragično bi se lahko končala včerajšnja nesreča na šentjurskem kopališču, kjer je potonil petletni otrok, potem ko si je snel napihljive rokavčke in skočil v bazen.

Za trenutek je ostal brez nadzora staršev, ki so se ukvarjali z mlajšim bratom. Oče je opazil izginotje, skočil v vodo in otroka izvlekel pravočasno, da je po nekaj sekundah nudenja pomoči že zadihal. Odpeljali so ga na opazovanje v mariborski UKC.

Pristojni ob tem opozarjajo na pomen stalnega nadzora otrok v bližini vode in hitrega odziva, kakor tudi poznavanja temeljnih postopkov oživljanja.

PŠ