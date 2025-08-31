ŠENTJUR Obvoznica bo rasla v treh fazah

Gradnja navezovalne ceste od Šentjurja do avtocestnega priključka v Dramljah se še vedno ni začela, čeprav sta od njenega sprejema v nacionalni program izgradnje avtocest minili že debeli dve desetletji.

Direkcija za infrastrukturo še ni končala postopkov pridobivanja zemljišč, od tega pa bo odvisen tudi začetek gradnje, pravi šentjurski župan Marko Diaci. »Prva faza je cesta Dramlje-Ponikva-Dole, ki velja okoli 39 milijonov evrov, zemljišča še pridobivajo in če bodo uspešni, ti ta faza lahko šla v gradnjo relativno hitro. Druga faza je zadrževalni, kjer smo tudi že imeli težave, tretja pa je mestna faza«

PŠ.