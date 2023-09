V šentjurskem športnem parku so včeraj slovesno predali namenu obnovljeno atletsko stezo. Ta ima novo sintetično prevleko, ki je debelejša, vodoprepustna in odporna na mehanske poškodbe in vremenske vplive.

Hkrati so uredili še del tekmovališča za skoke in tehnične panoge (jaška za skoke v daljino in s palico, izris novih linij in drugo).

Naložba je veljala 242 tisočakov, Fundacija za šport je primaknila nekaj več kot 40 tisoč evrov.

PŠ