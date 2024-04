ŠENTJUR Območno srečanje otroških in mladinskih zborov

V večnamenski dvorani šentjurske podružnične osnovne šole Blagovna so se na prireditvi z naslovom Mi smo pomlad včeraj srečali otroški in mladinski pevski zbori iz Šentjurja in Dobja.

Gre za tradicionalno območno srečanje, ki ga pripravlja šentjurski javni sklad kulturnih dejavnosti ob podpori obeh občin, na njem pa so se na popoldanskem in večernem koncertu predstavili Otroški pevski zbor OŠ Hruševec, OPZ POŠ Blagovna, OPZ OŠ Dobje, OPZ OŠ Planina, Mladinski pevski zbor OŠ Dobje, Projektni mladinski pevski zbor OŠ Planina in OŠ Lesično, OPZ OŠ Franja Malgaja, OPZ OŠ Ponikva, OPZ OŠ Slivnica pri Celju, OPZ OŠ Dramlje, MPZ OŠ Franja Malgaja, MPZ OŠ Ponikva, MPZ OŠ Slivnica pri Celju in MPZ OŠ Dramlje.

PŠ