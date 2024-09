Prostovoljno gasilsko društvo Šentjur, Pihalni orkester Šentjur (na sliki) in Anton Kukovič so letošnji prejemniki pisnih priznanj Občine Šentjur.

Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku v Ipavčevem kulturnem centru so sinoči podelili še pisna priznanja župana, ki so šla v roke Vidi Zupanc, Mojci Sivka, Žigi Kukoviču in Robertu Kladniku.

Po tradiciji so nagradili tudi najboljše osnovnošolce, ki so dobili pisno priznanje s knjižno nagrado.

PŠ