ŠENTJUR New swing quartet napoveduje turnejo s 55 koncerti

V svoji spominski sobi na šentjurskem Zgornjem trgu bodo člani legendarne zasedbe New swing quartet v sredo slovesno napovedali začetek velike turneje ob 55 letnici delovanja. Začeli jo bodo 23. aprila začeli v celjski dvorani Golovec in jo čez leto dni prav tako sklenili v Celju.

Ob jubileju bo izšla obsežna knjižna monografija o življenju in delu članov zasedbe ter zvočni zapis The Bible z izborom najpopularnejših skladb.

Za sv oj začetek skupina šteje nastop na Resevni pri Šentjurju leta 1968. V sedanji zasedbi (Dare Hering, Tomaž Kozlevčar, Oto Pestner in Marjan Petan) delujejo 35 let. Vmes so tudi prenehali delovati in se uradno poslovili, a so se po sedmih letih vrnili.

Kaj jim je znova vlilo toliko moči, da so se odločili za tako zajeten organizacijski zalogaj, kot je enoletna mednarodna turneja, je za naš medij spregovoril Marjan Petan. »Glasba, ki jo pojemo, je fantastična. Ko smo se leta 1993 mudili na ameriški turneji, smo spoznali, kaj pomeni pesem črnega sužnja in črnske duše proti belim gospodarjem, in svoboda, ki je zanje bila ponujena v nebesih. Njihove pesmi so zelo podobne slovenski ljudski pesmi. Pomemben pa je tudi odnos v našem kvartetu. Ni je stvari, o kateri bi se mogli pogovoriti in jo rešiti.«

NSQ je ustanovil tudi podjetje, ki deluje na Dunaju in v Ljubljani in je namenjeno promocijskim dejavnostim kvarteta.

PŠ