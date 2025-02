ŠENTJUR Ne verjamejo obljubam stanovanjskega sklada

V Šentjurju ne verjamejo napovedim ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca in direktorja stanovanjskega sklada Črtomirja Remca, da bo država preko sklada gradila javna najemna stanovanja tudi v manjših občinah.

Šentjurčani so se namreč že večkrat skušali dogovoriti s skladom o skupnih projektih, ponujali so komunalno urejena zemljišča, toda na drugi strani ni bilo interesa.

Prav zato dvomijo, da se bosta Maljevac in Remec držala besed, ki sta jih izrekla ob nedavnem obisku v Celju, pravi šentjurski župan Marko Diaci. »Pred leti sem se s tem že ukvarjal, bili smo na skladu, ponudili smo razpoložljive parcele. Denarja, s katerim bi sami gradili stanovanja, preprosto nimamo. Takrat se za nas niso odločili, niso imeli volje in v to zgodbo praktično ne verjamem.«

PŠ